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Пынзарь переборщила с фотошопом
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Дарья Пынзарь переборщила с фотошопом 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Фото: Instagram
Звёздная пара проекта «Дом-2», Сергей и Дарья Пынзарь, часто делятся с поклонниками совместными снимками. Однако последняя публикация вызвала у подписчиков массу вопросов по поводу фигуры мужчины.
Дело в том, что Сергей никогда не скрывал свой выпирающий живот, но на снимке, где влюбленная пара делает планку, его пресс выглядит подтянутым. Внимательные подписчики заметили, что фото было отредактировано, на что указывает «поплывшая» линия прибоя. Похоже, обрабатывая перед публикацией снимок, Дарья решила приукрасить фигуру мужа, сделав это не вполне удачно.
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