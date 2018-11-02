Дарья Пынзарь переборщила с фотошопом

Дело в том, что Сергей никогда не скрывал свой выпирающий живот, но на снимке, где влюбленная пара делает планку, его пресс выглядит подтянутым. Внимательные подписчики заметили, что фото было отредактировано, на что указывает «поплывшая» линия прибоя. Похоже, обрабатывая перед публикацией снимок, Дарья решила приукрасить фигуру мужа, сделав это не вполне удачно.