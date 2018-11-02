Ещё
Дарья Пынзарь переборщила с фотошопом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дарья Пынзарь переборщила с фотошопом 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Instagram
Звёздная пара проекта «Дом-2», Сергей и Дарья Пынзарь, часто делятся с поклонниками совместными снимками. Однако последняя публикация вызвала у подписчиков массу вопросов по поводу фигуры мужчины.
Дело в том, что Сергей никогда не скрывал свой выпирающий живот, но на снимке, где влюбленная пара делает планку, его пресс выглядит подтянутым. Внимательные подписчики заметили, что фото было отредактировано, на что указывает «поплывшая» линия прибоя. Похоже, обрабатывая перед публикацией снимок, Дарья решила приукрасить фигуру мужа, сделав это не вполне удачно.
Russianshowbiz.info: последние новости
Митя Фомин покинул Россию Садальский иронично отозвался о вручении награды сыну Газманова Наташа Королева обратилась к дочери Игоря Николаева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новейшие зенитные комплексы РФ в Сирии оказались провальными1108
Жену участкового нашли в колодце72
«Ты чего, ему не дала? Что он такой дерганый?»189
Учения Украины возле Крыма попали на видео176
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе381
Видео
01:27
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы
Происшествия Криминал
00:50
Учения Украины возле Крыма попали на видео
Армия В мире
03:03
Существованию Московского патриархата на Украине пришел конец
В мире Украина
00:30
Уставшие от шума супруги спилили качели под окнами
Происшествия Другое
00:58
Вслед за Фриске: рак лишил Орлову еще одной подруги
Шоу-бизнес Статьи
06:51
Troika тирании: США нашли новых врагов
В мире Статьи
02:00
Буйство украинских расистов в метро Рима попало на видео
Происшествия В мире
00:55
«Выполнили обязательства перед пострадавшими в Керчи»
Происшествия Статьи
01:14
Украинский дрон-камикадзе попал на видео
Армия Оружие
01:19
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение