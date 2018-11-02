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Бледанс задумалась о новом замужестве
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«Выбираем»: любвеобильная Бледанс показала коллекцию мужчин 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Телеведущая Эвелина Бледанс задумалась о новом замужестве. Звезда выбирает себе жениха.
Эвелина опубликовала в своем Instagram коллекцию снимков, на каждом из которых она запечатлена в компании представительного мужчины. Звезда задалась вопросом, какой кавалер ей бы подошел.
"Какой тип мужчины мне больше подходит? 1. Интелектуал 2. Артист 3. Спортсмен 4. Чиновник. Листаем-выбираем", — с юмором обратилась Бледанс к фолловерам.
Некоторые пользователи Сети отметили, что раз уж Эвелина такая любвеобильная и не может выбрать сама, то пусть присмотрится к режиссеру Карену Шахназарову. Мэтр развелся в 2001 году и, вроде, холост.
"Стабильный и порядочный. А право выбора за Вами (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Чтобы быть с вами на одном уровне муж с деньгами", "Любой женщине подходит лишь один тип мужчины — Любимый!", "Типаж Карена Шахназарова!Вместе-хорошо смотритесь👍👍👍…Может, мне просто нравится Карен…))) Ну, и Вы Эвелина-просто оболденная!", "Вам подойдет ВАШ мужчина. А Саша по ходу был не ваш, раз предал так", "а они все не женаты?это кастинг?😂", "Самый крутой-Шахназаров! Обожаю его", — рассуждали фанаты.
Напомним, что Эвелина недавно сделала экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донора генетического материала, звезда не называет. На программе стало известно, что процедура прошла успешно. Поэтому, по идее, сейчас она должна находится в положении. Судя по всему, телеведущая решила выбрать папу будущему малышу.
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