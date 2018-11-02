Телеведущая Эвелина Бледанс задумалась о новом замужестве. Звезда выбирает себе жениха.

Эвелина опубликовала в своем Instagram коллекцию снимков, на каждом из которых она запечатлена в компании представительного мужчины. Звезда задалась вопросом, какой кавалер ей бы подошел.

"Стабильный и порядочный. А право выбора за Вами (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Чтобы быть с вами на одном уровне муж с деньгами", "Любой женщине подходит лишь один тип мужчины — Любимый!", "Типаж Карена Шахназарова!Вместе-хорошо смотритесь👍👍👍…Может, мне просто нравится Карен…))) Ну, и Вы Эвелина-просто оболденная!", "Вам подойдет ВАШ мужчина. А Саша по ходу был не ваш, раз предал так", "а они все не женаты?это кастинг?😂", "Самый крутой-Шахназаров! Обожаю его", — рассуждали фанаты.