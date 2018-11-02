Завершилось препати музыкальной премии «Виктория»

Препати премии «Виктория» прошло в отеле «Марриотт Ройал Аврора»

предоставлено организатором

предоставлено организатором

предоставлено организатором

Уже 7 ноября академики Премии — музыканты, продюсеры, журналисты — начнут голосование за номинантов 2018 года (приём заявок завершился накануне вечером), ход которого будет контролировать британская аудиторско-консалтинговая Компания Ernst&Young. «Имена победителей в почти 20 номинациях все мы, даже организаторы премии, узнаем лишь 7 декабря непосредственно во время торжественной церемонии вручения Премии в Кремлевском дворце», — подчеркнул Юрий Костин.

Именно в полной объективности и непредсказуемости результатов голосования заключается принципиальное отличие Премии «Виктория», идеологом и создателем которой несколько лет назад выступил поэт Михаил Гуцериев.

«Большое спасибо, что все пришли. Рад видеть всех, кто сейчас находится в зале. «Шоу-бизнес» для меня — слово странное, потому что бизнеса я не вижу. То, что мы делаем здесь — это совсем другое. Это культура русской песни — не попса, а настоящая музыка. Настоящие слова, идущие от самого сердца, красивые голоса, которые покоряют сердца многих миллионов людей» — отметил Михаил Гуцериев.