Завершилось препати музыкальной премии «Виктория»

Вчера в отеле «Марриотт Ройал Аврора» прошло препати Российской Национальной музыкальной премии «Виктория», на котором к академикам и гостям вечера с приветственным словом обратились идеолог и создатель Премии, поэт Михаил Гуцериев, один из ее соучредителей, народный артист России, композитор Игорь Крутой и президент Премии, генеральный директор «Газпром Медиа Радио» Юрий Костин.
На праздничный гала-ужин собрался весь отечественный Музыкальный бомонд: Лев Лещенко, Полина Гагарина, Наташа Королева, Алена Свиридова, Александр Буйнов, Валерия и Иосиф Пригожин, Анита Цой, буквально накануне выписавшаяся из больницы после операции, Группа «Уматурман» (их выступление стало подарком гостям вечера».
предоставлено организатором
предоставлено организатором
предоставлено организатором
Уже 7 ноября академики Премии — музыканты, продюсеры, журналисты — начнут голосование за номинантов 2018 года (приём заявок завершился накануне вечером), ход которого будет контролировать британская аудиторско-консалтинговая Компания Ernst&Young. «Имена победителей в почти 20 номинациях все мы, даже организаторы премии, узнаем лишь 7 декабря непосредственно во время торжественной церемонии вручения Премии в Кремлевском дворце», — подчеркнул Юрий Костин.
Именно в полной объективности и непредсказуемости результатов голосования заключается принципиальное отличие Премии «Виктория», идеологом и создателем которой несколько лет назад выступил поэт Михаил Гуцериев.
«Большое спасибо, что все пришли. Рад видеть всех, кто сейчас находится в зале. «Шоу-бизнес» для меня — слово странное, потому что бизнеса я не вижу. То, что мы делаем здесь — это совсем другое. Это культура русской песни — не попса, а настоящая музыка. Настоящие слова, идущие от самого сердца, красивые голоса, которые покоряют сердца многих миллионов людей» — отметил Михаил Гуцериев.
предоставлено организатором
Вчера же состоялся не только праздничный гала-ужин, но и проведена жеребьёвка: были определены 11 членов счетной комиссии, которая также будет следить за соблюдением правил голосования. Жребий в этом году выпал Игорю Ятору, Бари Алибасову, Андрею Державину, Ирине Мироновой, Таисии Повалий, Анастасии Синельниковой, Максиму ДМИТРИЕВУ, Елене Лаптевой, Виктору Зинчуку, Вахтанг и Денису Кляверу.