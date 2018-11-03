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Киркоров потерял близкого человека
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Упавший на колени перед могилой Киркоров рассказал о горькой потере 

Дни.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Король поп-музыки только что завершил грандиозный тур по Америке. Яркие гастроли омрачила большая потеря — Филипп Киркоров лишился близкого друга.
Филипп представил свое обновленное супершоу "Я" в Нью-Йорке, на знаменитом стадионе Мэдисон-сквер-гарден. Поддержать артиста прилетели телеведущий Андрей Малахов, певица Кристина Орбакайте, оперная дива Анна Нетребко и азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов.
Русскоговорящие поклонники Киркорова приехали на концерт со всех уголков США. Зал был полон. Фанаты знали тексты Филиппа наизусть и с удовольствием подпевали ему. По словам артиста, билеты на его шоу стоили от полутора до двух тысяч долларов.
Однако грандиозные гастроли омрачила трагедия. Скончался близкий друг певца. Уже на следующее утро после концерта Филипп поехал на кладбище.
"25 лет у меня был очень хороший друг Алик Бортник, просто брат мой старший. Советчик, гуру по жизни. И вот его месяц назад не стало. Неожиданно. Поэтому мы приехали на очень знаменитое в Лос-Анджелесе еврейское кладбище", — отметила звезда.
Артист положил на могилу друга цветы.
"Ты так хотел этот концерт увидеть, так хотел концерт увидеть", — дрожащим голосом произнес артист и опустился на колени перед захоронением.
По словам Киркорова, Алика очень любила Алла Борисовна Пугачева. Она нежно называла его зайкой, всегда интересовалась его жизнью и передавала приветы.
"Дружба наша будет всегда в памяти у меня", — подытожил артист в эфире шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
Между тем, в последнее время Филиппа Киркорова начали замечать в компании нового друга — эффектной блондинки Екатерины Гусевой. Спутнице артиста 35 лет и она диджей. Оказывается, артисты знакомы уже три года. Более того, якобы артист представил Катю родне. И если та приняла блондинку с распростертыми объятиями, то фанаты Филиппа Киркорова — в штыки. Екатерина отметила в недавнем интервью, что говорить о серьезных отношениях пока рано.
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