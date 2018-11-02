«Это ты зря»: Гагарина обидела своих поклонников

«Это ты зря»: Полина Гагарина обидела своих поклонников

Подписчики посчитали, что певица хвастается богатством и раскритиковали ее в комментариях.

Вчера Полина Гагарина опубликовала фото, на котором она бежит вдоль пляжа, мимо отеля «Парус» в ОАЭ . «На несколько часов в Дубаи! Слабо? Мне нет!» — подписала снимок певица.

На фотографии видно, что Полина находится в прекрасной форме, полна позитива, у нее точеная фигурка и завидная энергетика. Но в этот раз большинство подписчиков оставили всё это без внимания. Зато обратили внимание на другое. По мнению многих, Гагарина решила просто подразнить публику своей возможностью в любой момент рвануть в Эмираты — в то время, как у большинства ее фанатов такой возможности нет.

Проще говоря, фолловеры посчитали, что певица хвастается своим богатством. «Это ты зря», — написали ей в комментариях.

«Не слабо. Да денег нет», — пишет один из пользователей. «Только и отдыхают постоянно, уработались, самый тяжелый труд этот шоубизнес, а остальные карандаши перебирают. За что им только такие гонорары, за постоянное летание на самолетах что ль?» — недоумевает другой. «А слабо на маршрутку 35 руб. Каждый будний день на человека (а нас пятеро) при общей зарплате в 30 тысяч на всех? А слабо все лето в огороде пахать? Этими фотками Вы только людей простых злите», — возмущается третий.

Но некоторые предположили, что Полина не хотела никого обидеть, а просто намекала на свою занятость. Да и фотографией — в прыжке — она, возможно, обыграла шутку про «прыжок из России в Дубаи». Однако в целом под этим постом разгорелась целая драма. Певице посоветовали не дразнить людей подобными снимками, да еще и с вызовом «А вам слабо?». Кое-кто даже сравнил Гагарину с Анастасией Волочковой, которая любит похвастаться своими роскошными, на ее собственный взгляд, курортами.