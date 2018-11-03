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Стюардесса рассказала о закатившем скандал Николаеве
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Игорь Николаев оказался неприятным пассажиром 

WomanHit.ru + ещё 3 3 часа назад
Стюардесса вспомнила о высокомерном обращении со стороны артиста и его супруги
Не секрет, что жизнь наших артистов отчасти состоит из постоянных дорог. Регулярные съемки, гастроли, да и отдыхать они предпочитают далеко от дома. Конечно они устают, но кто-то ведет себя вежливо на борту самолета, а кто-то скандалит и устраивает разнос стюардам. Таким неприятным пассажиром оказался Игорь Николаев. Бортпроводница, не пожелавшая назвать свое имя, вспомнила о совместных перелетах.
Женщине довелось сопровождать в воздухе многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Николаев ей запомнился высокомерием и откровенной работой на публику, в чем его активно поддерживала супруга. В салон самолета он всегда заходил последним, ждал, пока все рассядутся и смогут обратить на него внимание. Подолгу стоял в проходе, чтобы все пассажиры видели, как им повезло, нарочито громко говорил, а во время путешествия из Нижнего Новгорода просто устроил скандал. Поскольку маршрут короткий, во время него предлагается лишь небольшой перекус, которым остался недоволен артист.
«Когда ему принесли еду, он возмутился: 'Что вы мне предлагаете? Я специально не завтракал, а тут такая маленькая порция. Заберите это!» — цитирует стюардессу портал «Ридус».
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