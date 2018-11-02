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Митя Фомин покинул Россию
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Митя Фомин покинул Россию 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Instagram
Певец Митя Фомин улетел в Дубай, чтобы выступить на гала-концерте фестиваля «Парус». Он также поделился с поклонниками в соц. сети Instagram своими впечатлениями о городе.
По его словам, Дубай — это другая вселенная, в которую невозможно не влюбиться. Этот город привлекает своими масштабами: «Самое высокое, самое дорогое, самое большое, самое опасное, самое известное…». Митя отмечает, что благодаря неравнодушным людям, Дубай стал таким привлекательным для туристов. «В местах, где ещё 50 лет назад по пустыням ходили верблюды, сегодня вечная стройка. … Здесь интересно всё — от традиций тех, кто помнит только песочные барханы, до инновационных успехов тех, кто сегодня стремится поднять город ещё ближе к небесам», — прокомментировал певец.
Многие поклонники оценили публикацию Мити, а также пожелали ему отличного выступления и море оваций.
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