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Гуф впервые рассказал о своем избиении
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Гуф впервые прокомментировал драку в столичном клубе 

RT на русском + ещё 11 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, в своём аккаунте в Instagram впервые прокомментировал инцидент в одном из клубов Москвы, в результате которого он получил сотрясение мозга и переломы.
«Я уже почти в норме за исключением сотрясения и сломанного ребра», — написал Гуф.
Рэпер также добавил, что до сих пор «не может понять», кто является инициатором произошедшего.
Рэпера Гуфа избили в центре Москвы
При этом он опубликовал фото предполагаемых участников драки.
«На фото человек, который меня избивал (первый) и его охрана. Качество не очень, но всё же. Если вы узнаете кого-нибудь из этих людей, напишите в комментариях», — заключил артист.
Ранее сообщалось, что рэпер обратился в полицию после того, как его избили в одном из ночных клубов Москвы.
Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Долматова, в беседе с kp.ru прокомментировал расследование инцидента.
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