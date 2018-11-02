Гуф впервые рассказал о своем избиении

Гуф впервые прокомментировал драку в столичном клубе

Российский рэпер Алексей Долматов , более известный как Гуф, в своём аккаунте в Instagram впервые прокомментировал инцидент в одном из клубов Москвы , в результате которого он получил сотрясение мозга и переломы.

«Я уже почти в норме за исключением сотрясения и сломанного ребра», — написал Гуф.

Рэпер также добавил, что до сих пор «не может понять», кто является инициатором произошедшего.

При этом он опубликовал фото предполагаемых участников драки.

«На фото человек, который меня избивал (первый) и его охрана. Качество не очень, но всё же. Если вы узнаете кого-нибудь из этих людей, напишите в комментариях», — заключил артист.

Ранее сообщалось, что рэпер обратился в полицию после того, как его избили в одном из ночных клубов Москвы.