Караулова обзавелась квартирой в столице

Бывшая солистка группы 5 sta Family, 30-летняя Юлианна Караулова, сообщила своим подписчикам радостную новость. Теперь она обживается в недавно приобретенной квартире в центре Москвы, на которую «полжизни работала» и где теперь сама решила сделать ремонт.
«50 оттенков серого. Теперь я могу их различить и знаю, какой правильный, а какой не очень))», — шутит артистка на личной странице «Инстаграма».
Под своим фото на фоне еще не оформленных стен нового жилища она попросила своих подписчиков посоветовать ей идеи создания домашнего уюта, отметив, что уже выбрала дизайнеров и бригаду. Напомним, что последние пару лет поп-дива встречается с саунд-продюсером Андреем Черным, который, вероятнее всего, тоже внесет свою лепту в обсутройство этого жилья.