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Елена Воробей покинула больницу
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Опубликовано видео из автобуса за секунды до падения
Опубликовано видео из автобуса за секунды до падения

Елену Воробей выписали из больницы 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская актриса эстрады Елена Воробей сообщила РИА Новости, что выписалась из больницы и планирует в субботу лететь за границу.
Ранее Воробей разместила в Instagram видео, в котором сообщила, что ей стало плохо в поезде по приезде из Петербурга в Москву, но ей быстро помогли проводники. В Москве она на всякий случай вызвала скорую помощь. По ее словам, у нее был резкий скачок давления из-за переутомления.
"Я выписалась из больницы и с завтрашнего дня я в строю, улетаю за рубеж, не лечиться, нет", — сказала РИА Новости артистка.
Елена Воробей известна своими работами в жанре пародии, в частности, она пародировала Аллу Пугачеву, Лайму Вайкуле, Машу Распутину.
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