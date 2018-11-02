Свидетельница рассказала о конфликте со Страховым

Свидетельница рассказала подробности конфликта с участием актера Страхова

Актер Даниил Страхов облил итальянца Арментани Алессандро водой, но драки после этого не последовало, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свидетельницу конфликта.

Женщина утверждает, что никаких телесных повреждений актеру Алессандро не причинял.

Ранее сообщалось, что Страхова избил сын бывшего военного атташе итальянского посольства после того, как Алессандро отказался потушить сигарету. По данным СМИ, актер вызвал скорую помощь и отправился в больницу.

Даниил Страхов получил широкую известность после роли барона Владимира Корфа в сериале "Бедная Настя".