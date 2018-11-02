Ещё
Свидетельница рассказала о конфликте со Страховым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опубликовано видео из автобуса за секунды до падения
Опубликовано видео из автобуса за секунды до падения

Свидетельница рассказала подробности конфликта с участием актера Страхова 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Актер Даниил Страхов облил итальянца Арментани Алессандро водой, но драки после этого не последовало, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свидетельницу конфликта.
Женщина утверждает, что никаких телесных повреждений актеру Алессандро не причинял.
Ранее сообщалось, что Страхова избил сын бывшего военного атташе итальянского посольства после того, как Алессандро отказался потушить сигарету. По данным СМИ, актер вызвал скорую помощь и отправился в больницу.
Даниил Страхов получил широкую известность после роли барона Владимира Корфа в сериале "Бедная Настя".
Последние новости
Стало известно, кто избил актера Даниила Страхова Коломойский объяснил, почему его нет в списке российских санкций Жена фигуранта дела об изнасиловании в Уфе решила спасти мужа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе304
Жена обвиняемого в изнасиловании сделала заявление479
Пока вы спали: Послание Путина миру304
Новая частица уничтожит всю физику29
Самолет Air France «не пустили» в небо России179
Видео
01:19
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе
Происшествия
07:10
Пока вы спали: Послание Путина миру
Общество
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
00:39
Депутаты рассказали о готовности отказаться от надбавки
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:07
Украина провела стрельбы из С-300 на границе с Крымом
Армия Оружие
03:15
Скончался Владимир Тютюнник
Происшествия
04:13
Жених Юлии Скрипаль «исчез с лица земли»
В мире
05:04
Самолет Air France «не пустили» в небо России
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение