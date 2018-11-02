В Краснодаре отменили концерт Бузовой

Концерт Ольги Бузовой в Краснодаре отменили из‐за плохого спроса

Официально организаторы сообщают, что выступление певицы в краснодарском дворце спорта «Олимп» не состоится «по техническим причинам».

Однако в кассах телеканалу «360» заявили, что билеты на шоу почти не покупали: «Не продался концерт. Плохая реализация была».

«У неё концерты уже по доброй традиции отменяются, пачками. Отменился — хорошо, разве что меньше дурачья в южной столице оказалось, нежели в других городах. А то показывают «вау», а потом выясняется, что этот «вау» был нагнан по бесплатным билетам. Дураков все меньше и меньше. Люди сходили, их искусно сфотографировали, как будто там миллион человек, а на самом деле 200, посмотрели на этот «порожняк», развернулись и пошли», —прокомментировал телеканалу «360» отмену концерта экс-коллега Бузовой по «Дому-2» Рустам Солнцев.