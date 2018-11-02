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Садальский высказался о награждении сына Газманова
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Садальский иронично отозвался о вручении награды сыну Газманова 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Стас Садальский в последнее время стал активным блогером и отзывается на все значимые для него события постами в соц. сетях. Отметил он и награждение Родиона Газманова, но поздравление было скорее ироничным, чем пафосно-патриотичным.
Сын Олега Газманова, которого Станислав с сарказмом назвал «любимцем экс-мэра Москвы Лужкова», получил медаль от Министерства обороны России за концерт в Сирии. Сам Родион отметил, что награждение стало для него неожиданностью, а мнение «диванных критиков» не интересует. Впрочем, самых ярых злопыхателей певец с удовольствием отправляет в бан.
Хейтеры скептически отнеслись к «боевому духу» Газманова-младшего, да и его вокальные способности оценили не слишком высоко.
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