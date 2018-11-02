Садальский высказался о награждении сына Газманова

Садальский иронично отозвался о вручении награды сыну Газманова

Стас Садальский в последнее время стал активным блогером и отзывается на все значимые для него события постами в соц. сетях. Отметил он и награждение Родиона Газманова , но поздравление было скорее ироничным, чем пафосно-патриотичным.

Сын Олега Газманова , которого Станислав с сарказмом назвал «любимцем экс-мэра Москвы Лужкова», получил медаль от Министерства обороны России за концерт в Сирии. Сам Родион отметил, что награждение стало для него неожиданностью, а мнение «диванных критиков» не интересует. Впрочем, самых ярых злопыхателей певец с удовольствием отправляет в бан.

Хейтеры скептически отнеслись к «боевому духу» Газманова-младшего, да и его вокальные способности оценили не слишком высоко.