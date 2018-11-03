Пойман похититель телефона у Валерии Гай Германики

Задержан подозреваемый в краже телефона у Валерии Гай Германики

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже iPhone Хs режиссера Валерии Гай Германики, однако свой смартфон она не получила. Мужчина успел его продать и потратить вырученные деньги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Как пояснил собеседник агентства, «злоумышленник найден, однако телефон Германики вернуть не удалось».

По сведениям официального представителя МВД РФ Ирины Волк, 34-летняя москвичка обратилась в дежурную часть с заявлением, что лишилась своего мобильного телефона в кинотеатре «Октябрь» на улице Новый Арбат. Она забыла аппарат на подлокотнике кресла, однако вернувшись в зал, там его не обнаружила. Материальный ущерб оценивался в 220 тыс. рублей.

«Полицейские в Московской области задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина. Выяснилось, что злоумышленник телефон продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению», — сообщила Волк.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.