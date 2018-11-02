Ещё
Вайнштейна заподозрили в педофилии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Харви Вайнштейна подозревают в педофилии 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
На Харви Вайнштейна ополчилось сразу несколько женщин. По данным СМИ, его обвиняют не только в изнасилованиях, но и в педофилии.
К обвинениям присоединилась польская модель, которая рассказала, что имела дело с продюсером еще в 2002 году, когда ей было всего 16 лет. Девушка мечтала об актерской карьере. Вайнштейн предложил ей помочь, но вместо этого стал склонять на интимную близость, уверяя, что за все надо платить. Действовал он очень агрессивно, но модели удалось вырваться.
Сейчас Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах и попытке педофилии. Хейтеры неожиданно оказались на стороне продюсера, заметив, что карьера звезд часто лежит через постель. Многие считают обвинения ложными и недоказуемыми.
Russianshowbiz.info: последние новости
Дана Борисова подает в суд на экс-супруга В квартиру Наташи Королёвой вторгся незваный гость Жасмин рассказала о болезни сына
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена обвиняемого в изнасиловании сделала заявление359
Ефремову предложили повторить судьбу Максаковой121
Добьют ли Украину российские санкции225
У насильника следователя были планы на правительство507
«Ответ санкциям»: Украина арестовала крупный российский груз812
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
00:39
Названо число готовых отказаться от пенсионной надбавки депутатов
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:18
Упавший «Союз» повредили при сборке
Технологии В мире
00:41
Уральских спасателей заставили косить траву под снегом
Общество Другое
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
01:18
У подозреваемых в изнасиловании полицейских прошли обыски
Происшествия
03:16
Керченский стрелок был одержим местью
Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение