Вайнштейна заподозрили в педофилии

Харви Вайнштейна подозревают в педофилии

На Харви Вайнштейна ополчилось сразу несколько женщин. По данным СМИ, его обвиняют не только в изнасилованиях, но и в педофилии.

К обвинениям присоединилась польская модель, которая рассказала, что имела дело с продюсером еще в 2002 году, когда ей было всего 16 лет. Девушка мечтала об актерской карьере. Вайнштейн предложил ей помочь, но вместо этого стал склонять на интимную близость, уверяя, что за все надо платить. Действовал он очень агрессивно, но модели удалось вырваться.

Сейчас Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах и попытке педофилии. Хейтеры неожиданно оказались на стороне продюсера, заметив, что карьера звезд часто лежит через постель. Многие считают обвинения ложными и недоказуемыми.