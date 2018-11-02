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Хилькевич резко ответила на критику
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Анна Хилькевич резко ответила на критику в свой адрес 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
20 августа в элитном роддоме в Москве известная актриса Анна Хилькевич стала мамой во второй раз. У нее родилась дочка, которую назвали Марией. Уже через несколько дней после родов Анну выписали из роддома. Сейчас Анна все свое время проводит с дочерьми, а также постепенно возвращается к работе. По словам артистки, ее старшая дочь рада, что у нее появилась маленькая сестра.
Недавно Хилькевич вместе со старшей наследницей отправилась на несколько дней в Париж. Артистка считает, что такие поездки полезны для малышки. Анна вместе с Ариашей побывали в Диснейленде и остались под большим впечатлением.
«Ариаша, как и после каждой поездки, сделала гигантский скачок в своём развитии! Люблю ездить с детьми хотя бы ради этого. Я была в Диснейленде достаточное количество раз, но с ребёнком — впервые. Многие наверняка думают, что Арианна маленькая для такого… Но у меня сложилось впечатление, что в этот парк можно ездить с детьми абсолютно любого возраста! В эту поездку у нас не было цели прокатиться на всех аттракционах. Но теперь пора к нашей Машеньке и любимому мужу», — написала Хилькевич.
Неожиданно для самой актрисы на нее обрушилась критика в комментариях. Многие пользователи были возмущены тем, что Анна надолго оставила младшую дочь и уделяет гораздо больше внимания старшей. Актриса была шокирована таким количеством негатива.
«Читая комментарии, хочется задать вопрос — как вообще некоторые могут писать, что я люблю старшую больше младшей!? Начинаете осуждать меня, будто я не бываю с маленькой дочкой. Во-первых, не знаете — не говорите. А, во-вторых, не ваше дело. Старшей дочери тоже нужна мама. Девчонки, у кого двое и больше малышей, отпишитесь, поддержите, объясните этим странным и злым язвам», — ответила на критику Хилькевич.
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