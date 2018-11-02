Анна Хилькевич резко ответила на критику в свой адрес

20 августа в элитном роддоме в Москве известная актриса Анна Хилькевич стала мамой во второй раз. У нее родилась дочка, которую назвали Марией. Уже через несколько дней после родов Анну выписали из роддома. Сейчас Анна все свое время проводит с дочерьми, а также постепенно возвращается к работе. По словам артистки, ее старшая дочь рада, что у нее появилась маленькая сестра.

Недавно Хилькевич вместе со старшей наследницей отправилась на несколько дней в Париж. Артистка считает, что такие поездки полезны для малышки. Анна вместе с Ариашей побывали в Диснейленде и остались под большим впечатлением.

«Ариаша, как и после каждой поездки, сделала гигантский скачок в своём развитии! Люблю ездить с детьми хотя бы ради этого. Я была в Диснейленде достаточное количество раз, но с ребёнком — впервые. Многие наверняка думают, что Арианна маленькая для такого… Но у меня сложилось впечатление, что в этот парк можно ездить с детьми абсолютно любого возраста! В эту поездку у нас не было цели прокатиться на всех аттракционах. Но теперь пора к нашей Машеньке и любимому мужу», — написала Хилькевич.

Неожиданно для самой актрисы на нее обрушилась критика в комментариях. Многие пользователи были возмущены тем, что Анна надолго оставила младшую дочь и уделяет гораздо больше внимания старшей. Актриса была шокирована таким количеством негатива.