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Стало известно, кто избил актера Даниила Страхова
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СМИ выяснили, кто избил актера Даниила Страхова 

РИА Новости 1 час назад
Известного российского актера Даниила Страхова избил сын бывшего военного атташе посольства Италии в России, сообщает газета "Московский комсомолец".
Отмечается, что местом инцидента стал двор дома в Электрическом переулке в Москве, где Страхов проживает со своей женой. Как рассказали соседи актера, он является старшим по дому, и к тому же ярым сторонником здорового образа жизни. Страхов ведет активную борьбу с курильщиками в подъездах и около дома, из-за чего у него часто происходят конфликты.
По этой же причине и произошел инцидент, после которого актер оказался в больнице. Рядом с домом Страхова находится частная медицинская клиника, рядом с которой стоял с сигаретой сын бывшего военного атташе посольства Италии в России Александр, работающий в этой клинике менеджером по продажам, пишет издание.
Страхов, направляясь к своему подъезду, сделал ему замечание по поводу курения, однако Александр отказался тушить окурок. Услышав отказ, актер открыл бутылку с водой и облил своего оппонента, после чего завязалась драка. Однако прохожие разняли мужчин, что позволило избежать серьезных последствий.
Страхов отправился в свою квартиру, откуда вызвал себе скорую помощь и затем отправился в больницу. А его обидчик ушел сушить вещи и вскоре уехал домой, сообщает газета.
Даниил Страхов получил широкую известность после выхода сериала "Бедная Настя", где он сыграл барона Владимира Корфа. Среди других работ актера — роли в фильмах "Мы из будущего", "Исаев" и "Грозовые ворота".
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