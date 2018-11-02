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Стриженова похвасталась растяжкой
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Екатерина Стриженова похвасталась растяжкой 

Карельские вести + ещё 8 2 ноября 2018
Фото: Карельские вести
50-летняя Екатерина Стриженова всегда идеально выглядит: телеведущая немало времени уделяет своему внешнему виду, а недавно она решила активно заняться спортом. Екатерина начала заниматься с личным тренером и уже может похвастаться первыми успехами.
В Instagram она поделилась снимком, на котором демонстрирует идеальную растяжку! Впрочем, Екатерина призналась, что пока не получает удовольствия от занятий, но результаты ее вдохновляют. «Тренер говорит, что должна наступить эйфория после тренировки, а мне каждый раз хочется всё бросить… Я одна такая не правильная?» — прокомментировала она.
Напомним, недавно Екатерина отметила 31 год со дня свадьбы! Екатерина и Александр Стриженовы — одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Супруги по‑прежнему стараются как можно больше времени проводить вместе: они редко выходят в свет, предпочитая просто быть вместе.
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