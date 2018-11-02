Стриженова похвасталась растяжкой

В Instagram она поделилась снимком, на котором демонстрирует идеальную растяжку! Впрочем, Екатерина призналась, что пока не получает удовольствия от занятий, но результаты ее вдохновляют. «Тренер говорит, что должна наступить эйфория после тренировки, а мне каждый раз хочется всё бросить… Я одна такая не правильная?» — прокомментировала она.