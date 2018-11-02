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Собчак обвинили в плагиате
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Собчак обвинили в плагиате 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак попалась на плагиате при размещении постов в Instagram — она опубликовала текст писательницы Анжелики Хоффманн без ссылки на источник.
Собчак опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в платье на природе. Вместе с фото она разместила пост-размышление о дружбе, искренности и жизненных ценностях. При этом, как выяснили пользователи Сети, опубликованный Собчак текст не деле принадлежит не ей, а писательнице Анжелике Хоффманн. Ее публикации можно найти на сайте стихи.ру. В то время как в посте Собчак нет ссылок на Хоффман или указания источника.
Позже выяснилось, что это не первый плагиат со стороны телеведущей. Текст Хоффман она также публиковала в посте от 24 июля.
Сама Хоффманн уже отреагировала на случившееся.
«Уважаемая Ксения, это уже второй мой текст, который вы не подписываете, зачем так делать? Я не против, чтобы вы брали те слова, которые вам нравятся, но попрошу указывать автора», — написала она.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания Samsung потребовала через суд от Ксении Собчак, которая является официальным лицом фирмы в России, 1,6 млн долларов за то, что она пользуется iPhone X. Однако позже эти сообщения опровергли.
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