Собчак обвинили в плагиате

Телеведущая Ксения Собчак попалась на плагиате при размещении постов в Instagram — она опубликовала текст писательницы Анжелики Хоффманн без ссылки на источник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 1 Ноя 2018 в 4:18 PDT Собчак опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в платье на природе. Вместе с фото она разместила пост-размышление о дружбе, искренности и жизненных ценностях. При этом, как выяснили пользователи Сети, опубликованный Собчак текст не деле принадлежит не ей, а писательнице Анжелике Хоффманн. Ее публикации можно найти на сайте стихи.ру. В то время как в посте Собчак нет ссылок на Хоффман или указания источника.

Позже выяснилось, что это не первый плагиат со стороны телеведущей. Текст Хоффман она также публиковала в посте от 24 июля.

Сама Хоффманн уже отреагировала на случившееся.

«Уважаемая Ксения, это уже второй мой текст, который вы не подписываете, зачем так делать? Я не против, чтобы вы брали те слова, которые вам нравятся, но попрошу указывать автора», — написала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания Samsung потребовала через суд от Ксении Собчак, которая является официальным лицом фирмы в России, 1,6 млн долларов за то, что она пользуется iPhone X. Однако позже эти сообщения опровергли.