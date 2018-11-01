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Драма в семье Романа Жукова
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Драма в семье Романа Жукова 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Некогда счастливая семейная пара — Роман и Елена Жуковы в последнее время все чаще становятся героями остросюжетных ток-шоу. Мало того, что супруги уже давно не живут вместе, так теперь у каждого из них есть отношения на стороне.
О том, что у Романа случилась любовь с лучшей подругой Елены — Ольгой, вся страна узнала еще в середине лета. Тогда Жуков сделал выбор в пользу новой избранницы и уехал вместе с ней в Сочи. Елена же, как выяснилось, тоже зря времени не теряла и вскоре привела в дом молодого помощника — Алексея Яничева. Узнав об этом, Роман тут же вернулся в Москву. И семейный скандал разгорелся с новой силой.
Оказывается, Елена вместе со своим новым поклонником настраивают детей против родного отца. Роман признался, что просто так позвонить и поговорить по душам с кем-то из наследников у него уже не получается. Ведь малыши все меньше идут на контакт с ним и все больше восторгаются «новым» папой. Именно этот факт и возмутил певца до глубины души. К тому же, Роман настаивает, что новый избранник супруги требует с него деньги на воспитание детей, но присылать их Жуков должен именно на карту Яничева.
Елена же выступила в этом споре с кардинально другой позицией. Женщина заявила, что Роман очень плохой отец и с тех пор, как он улетел жить в Сочи, шестеро общих детей совершенно перестали его интересовать. А так как в одиночку ей было очень тяжело заниматься воспитанием ребятишек и раскручиванием собственного бизнеса, на помощь пришел Алексей. Молодой человек с удовольствием проводит время в компании малышей, тратит на них деньги, а также делает ремонт в квартире семьи Жуковых и организует в клубе Лены тренинги.
Естественно, такое положение вещей категорически не устроило Романа Жукова и тот потребовал у своей жены объяснений всей сложившийся ситуации. Их Елена давать не стала.
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