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Бузова раздумывает о политической карьере
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Ольга Бузова раздумывает о политической карьере 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Почти два года назад Ольга Бузова пополнила ряды успешных, но одиноких женщин. Пережив развод с Дмитрием Тарасовым, телеведущая так и не обрела личной счастье: ей дарили цветы, приглашали на свидания, но до серьезных отношений дело не доходило. Бузова попыталась отыскать мужчину своей жизни, став главной героиней шоу «Замуж за Бузову», но ее ждало еще большее разочарование. Фаворит артистки Денис Лебедев обманул брюнетку, изменил ей и использовал громкое имя, чтобы продвинуть себя и свой бизнес.
Зато в карьере у Ольги все прекрасно. Она продолжила гастролировать как певица, занялась ресторанным бизнесом, представила криптовалюту имени себя любимой, добавила в копилку пару телевизионных проектов, планирует выпуск диетического шоколада — как итог, оказалась в десятке богатейших российских звезд. И, как призналась в одном из интервью, не зарекается от политической карьеры:
«Такие мысли и у меня были. Я патриот, у меня есть определенная реакция на ситуацию в мире. Но пока я не готова говорить об этом вслух. А если начну говорить, то вам точно придется меня выбрать!» — заявила Бузова.
Также теледива порассуждала о возможных дальнейших отношениях с противоположным полом. Ольга мечтает, чтобы ее будущий супруг влюбился в нее как в женщину, а не как в звезду:
«В идеале я хочу, чтобы молодой человек познакомился со мной, не зная, кто я: просто увидел меня, ему бы понравились мои глаза или смех… Чтобы спросил, как меня зовут, а не можно ли со мной сфотографироваться. Страх, что я — только трофей и способ прославиться, будет всегда со мной, пока не дождусь человека, которому от меня ничего не нужно — ни подписчики, ни совместные съемки», — рассказала ведущая thr.ru.
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