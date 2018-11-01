Ушлую Собчак поймали на воровстве

Телеведущая попала впросак. Ксения Собчак выдала чужие строки за свои.

Знаменитость опубликовала в личном Instagram трогательный текст, призывающий быть милосерднее, добрее и искреннее. «Ecть близкие. Есть чужие. Есть те, кто косвенно идет с тобой по жизни, не особо влияя на нее, но присутствуя по неким причинам. Есть приходящие и уходящие. Нужно четко понять для себя, с кем ты можешь быть открытым, а с кем нет, кто заслуживает твоего доверия, кто чем дышит и какое отношение у этих людей к тебе (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — написала Ксения Собчак.

Однако внимательные пользователи соцсети заметили, что первые две строчки послания — это слова поэтессы Анжелики Хоффман. Это часть эссе, которое девушка опубликовала в Интернете более года назад.

Поклонники отметили, что Собчак необходимо было указать авторство, а иначе получается, что она украла чужую интеллектуальную собственность. «Ксения Анатольевна, нехорошо чужие слова за свои выдавать. Вы бы приличия ради украсили пост копирайтом. БП даже подсказывает вам имя автора строк — Анжелика Хоффман», «Очень ценные слова Это цитата?или что?» — интересовались у ушлой Ксении пользователи Сети.

Отметим, что это не первый раз, когда Ксения разочаровала поклонников неуместной публикацией в соцсетях. Недавно Ксения Собчак позволила себе использовать ненормативную лексику. Телеведущая процитировала песню рэп-исполнителя, в которой есть мат. Многих искренне удивило, что такая известная женщина, как Ксения Собчак, с претензией на интеллигентность так вульгарно выражается, и они предположили, что это влияние гормонов.