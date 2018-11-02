Анита Цой впервые вышла в свет после операции

Несколько дней Цой провела в больнице под наблюдением врачей и восстанавливалась после хирургического вмешательства. Поклонники, коллеги и друзья поддерживали певицу и желали ей скорейшего выздоровления.

Аниту уже выписали из клиники, артистка чувствует себя значительно лучше. Накануне Цой даже нашла в себе силы впервые выйти в свет после операции. Анита выложила фотографию, на которой позирует рядом с Аленой Свиридовой и Валерией.

«Вчера состоялся мой первый выход в свет после операции и сразу на гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Отличный был вечер, душевная атмосфера, и, конечно, ряд прекрасных встреч с моими коллегами-академиками премии», — подписала кадр певица.

Пользователи отметили, что Анита уже прекрасно выглядит и надеются, что артистка поправила свое здоровье.