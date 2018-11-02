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Анита Цой впервые вышла в свет после операции
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Опубликовано видео из автобуса за секунды до падения
Опубликовано видео из автобуса за секунды до падения

Анита Цой впервые вышла в свет после операции 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
На прошлой неделе Анита Цой попала в больницу. Ей стало плохо по дороге на гастроли, после чего артистку экстренно доставили в клинику в Москве и сделали сложную операцию — хирурги удалили ей желчный пузырь. Почти сразу после операции 47-летняя артистка вышла на связь с поклонниками и сообщила, что чувствует себя уже лучше.
Несколько дней Цой провела в больнице под наблюдением врачей и восстанавливалась после хирургического вмешательства. Поклонники, коллеги и друзья поддерживали певицу и желали ей скорейшего выздоровления.
Аниту уже выписали из клиники, артистка чувствует себя значительно лучше. Накануне Цой даже нашла в себе силы впервые выйти в свет после операции. Анита выложила фотографию, на которой позирует рядом с Аленой Свиридовой и Валерией.
«Вчера состоялся мой первый выход в свет после операции и сразу на гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Отличный был вечер, душевная атмосфера, и, конечно, ряд прекрасных встреч с моими коллегами-академиками премии», — подписала кадр певица.
Пользователи отметили, что Анита уже прекрасно выглядит и надеются, что артистка поправила свое здоровье.
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