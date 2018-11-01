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Яна Кошкина снялась в постельной сцене с ведущим ТНТ4
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Яна Кошкина снялась в постельной сцене с ведущим «Деньги или позор» 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: ТНТ
5 ноября в 23:30 премьера на ТНТ4 — новый сезон жёсткого комедийного шоу «Деньги или позор». Дядя Витя решил позвать в гости красавицу Яну Кошкину.
Ведущий не стал сразу же шутить в адрес Яны, а прошёлся для разминки по другим звёздам шоу-бизнеса. Актрисе нужно было всего лишь угадать, кто такой «сидит дед, во сто перьев одет», а какой артист «розы раздаёт, поёт, что холостяк, похож на идиота»? После такого невинного разогрева дядя Витя перешёл к тому, что в Голливуде назвали бы харассментом. Он пригласил Яну сыграть с ним в постельной сцене. Сначала они использовали дублёров, но в кульминации ведущий не удержался и захотел исполнить все «трюки» с актрисой сам.
Одним непристойным предложением дело не ограничилось. Дядя Витя составил свой личный топ самых сексуальных гостей шоу «Деньги или позор» и хотел бы включить туда Яну. 1 и 2 место удерживают Елена Беркова и Тимур Батрутдинов, для этого им обоим пришлось прямо на шоу показать интимные части тела под своей одеждой. Яне Кошкиной нужно их переплюнуть и занять верхнюю строчку, чтобы не потерять свой выигрыш! Поступит ли она как Беркова и Батрутдинов или окажется на 99 месте рейтинга вместе с Прохором Шаляпиным и без миллиона рублей — смотри 5 ноября в 23:30 на телеканале ТНТ4!
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