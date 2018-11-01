Яна Кошкина снялась в постельной сцене с ведущим ТНТ4

Яна Кошкина снялась в постельной сцене с ведущим «Деньги или позор»

5 ноября в 23:30 премьера на ТНТ4 — новый сезон жёсткого комедийного шоу «Деньги или позор». Дядя Витя решил позвать в гости красавицу Яну Кошкину

Ведущий не стал сразу же шутить в адрес Яны, а прошёлся для разминки по другим звёздам шоу-бизнеса. Актрисе нужно было всего лишь угадать, кто такой «сидит дед, во сто перьев одет», а какой артист «розы раздаёт, поёт, что холостяк, похож на идиота»? После такого невинного разогрева дядя Витя перешёл к тому, что в Голливуде назвали бы харассментом. Он пригласил Яну сыграть с ним в постельной сцене. Сначала они использовали дублёров, но в кульминации ведущий не удержался и захотел исполнить все «трюки» с актрисой сам.