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В квартиру Королевой залетела летучая мышь
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Незваный гость вторгся в квартиру ошарашенной Королевой 

Дни.ру + ещё 1 23 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Незваный гость заставил понервничать Наташу Королеву. Супругу певицы Сергею Глушко пришлось отважно выгонять заблудившегося визитера.
Королева рассказала в своем микроблоге, что в ее квартиру, расположенную на станции метро "Университет" в столице, залетела летучая мышь. Артистка отметила, что уже 10 лет живет в этом доме, но такое с ней происходит впервые.
Примечательно, что животное посетило звезду сразу после празднования Дня всех святых. Артистка отметила, что мышка заблудилась, так как бурно отмечала Хеллоуин.
"Дорогу попутала, ну а мы конечно мягко сказать от страха и неожиданности обос…шись усе! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.) " — отметила Королева.
Отважному Сергею Глушко удалось поймать и выпроводить незваного гостя на улицу. При отлове животного никто не пострадал.
Многие фолловеры отметили в комментариях, что к Наталье залетела не мышь вовсе, а летучая лиса. Животное безобидное, однако его внешний вид может напугать. Знающие комментаторы отметили, что такие экземпляры в Москве не водятся, поэтому, скорее всего, зверек сбежал от хозяина.
"Я же говорила что Наталка вампир. Ну не может простой человек так выглядить в такие года, в "25". 🎤", "Граф Дракула", "Летучая лиса, обычно такие водятся в теплых странах", "Точно, к вам бэтмен прилетел))) Эх вы, надо было гостеприимство оказать😄", "Да уж лучшей страшилки на хеллоуин и не придумаешь😅👍в общем праздник удался на славу😉😁", "Скорее всего у кого-то сбежала. Таких нет в Мск", — рассуждали интернет-обыватели.
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