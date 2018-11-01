Сколько зарабатывают мертвецы шоу-бизнеса

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Forbes назвал самых высокооплачиваемых умерших звезд 

Рамблер 55 минут назад
Журнал Forbes опубликовал рейтинг знаменитостей, творчество которых приносит высокий доход даже после их смерти. Его лидером снова стал Майкл Джексон, умерший 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарств.
Джексон в минувшем году заработал 400 миллионов долларов. В основном доход принесла продажа его доли в звукозаписывающей компании EMI Music Publishing, а также продажи музыки и различные проекты, в том числе «Хэллоуин Майкла Джексона».
Второе место в рейтинге занял Элвис Пресли с доходом в 40 миллионов долларов. Он скончался 16 августа 1977 года после приема критической дозы успокоительных. Певец продолжает богатеть даже после смерти благодаря продажам его альбомов и билетов в дом-музей в Мемфисе.
Замыкает тройку лидеров гольфист Арнольд Палмер, умерший 25 сентября 2016 года от болезни сердца. В прошлом году компания Molson Coors запустила алкогольный напиток под названием Arnold Palmer, продажи которого принесли 35 миллионов долларов.
Также в рейтинг вошли художник-карикатурист Чарльз Шульц (34 миллиона долларов), музыкант Боб Марли (23 миллиона), писатель Доктор Сьюз (16 миллионов), основатель Playboy Хью Хефнер (15 миллионов долларов), актриса Мэрилин Монро (14 миллионов), певец Принс (13 миллионов), участник The Beatles Джон Леннон (12 миллионов), рэпер XXXTentacion (11 миллионов), боксер Мухаммад Али (восемь миллионов) и фотомодель Бетти Пейдж (семь миллионов).
Forbes составил свой рейтинг на основании доходов с 1 октября 2017-го по 1 октября 2018 года до уплаты налогов.
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