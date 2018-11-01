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Сын итальянского атташе избил российского актера
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Даниила Страхова избил сын итальянского атташе 

Рамблер + ещё 12 44 минуты назад
Фото: кадр из фильма "Бригада"
Причиной драки с участием актера Даниила Страхова стало курение возле подъезда. Как выяснил «Московский комсомолец», Страхов выполняет обязанности старшего по дому в Электрическом переулке, где живет со своей супругой. Особое внимание актер уделяет борьбе с курением.
Вечером 31 октября Страхов подъехал к дому и во дворе увидел курящего сотрудника частного медцентра, арендующего помещение в соседнем доме. Как сообщает издание, сотрудник — гражданин Италии, сын бывшего военного атташе посольства Италии в России.
Страхов сделал курильщику замечание, однако тот отказался затушить сигарету. В ходе словесной перепалки актер вылил в лицо оппоненту воду из бутылки, после чего завязалась драка, которую вскоре разняли прохожие.
Даниила Страхова избили в Москве
Через некоторое время Страхов вызвал «скорую помощь». Актера доставили в Боткинскую больницу, осмотрели и в тот же вечер отправили домой.
По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.
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