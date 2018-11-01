Сын итальянского атташе избил российского актера

Даниила Страхова избил сын итальянского атташе

Причиной драки с участием актера Даниила Страхова стало курение возле подъезда. Как выяснил « Московский комсомолец », Страхов выполняет обязанности старшего по дому в Электрическом переулке, где живет со своей супругой. Особое внимание актер уделяет борьбе с курением.

Вечером 31 октября Страхов подъехал к дому и во дворе увидел курящего сотрудника частного медцентра, арендующего помещение в соседнем доме. Как сообщает издание, сотрудник — гражданин Италии, сын бывшего военного атташе посольства Италии в России.

Страхов сделал курильщику замечание, однако тот отказался затушить сигарету. В ходе словесной перепалки актер вылил в лицо оппоненту воду из бутылки, после чего завязалась драка, которую вскоре разняли прохожие.

Через некоторое время Страхов вызвал «скорую помощь». Актера доставили в Боткинскую больницу, осмотрели и в тот же вечер отправили домой.