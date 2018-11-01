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Алентову перестали узнавать поклонники
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Поклонники перестали узнавать 76-летнюю Веру Алентову 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: РИА Новости
76-летняя Вера Алентова удивила поклонников «новой» внешностью. Многие не узнали звезду фильма «Москва слезам не верит» на фото, которое опубликовала в Instagram Дарья Повереннова. Актриса рассказала, что вместе с Алентовой она играет в спектакле «Роковое наследство».
Карельские вести
«Это большое счастье, когда ты партнёрствуешь с артисткой такого уровня! Вера Валентиновна принадлежит к тому клану русских артистов, которые не позволяют себе «отдыхать» на сцене! Работает всегда на полную! И неважно устала или нет! Она настоящая Звезда!» — написала Дарья (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).
Пользователи была разочарованы внешним видом Веры Валентиновны: «Если бы не написали, то я бы и не поняла, что это она», «Что она сделала с собой! Она раньше была такая красивая! А сейчас… Без комментариев!», «Зря испортила свое лицо. Эта погоня за молодостью с помощью неудачной пластики. Ничего хорошего».
Алентова не скрывает, что обращалась к пластическим хирургам. Первую пластическую операцию — круговую подтяжку лица — актриса сделала в конце 90-х. За ней последовало еще несколько. Назвать их удачными, к сожалению, нельзя. Внешность Веры Валентиновны изменилась до неузнаваемости, мимика практически сошла на нет, а в лице появилась асимметрия.
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