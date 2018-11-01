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Даниила Страхова избили в Москве
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Актера Даниила Страхова избили после замечания курильщикам 

Вести.Ru + ещё 10 33 минуты назад
В Москве избили актера Даниила Страхова.
Как сообщает "Регион Online", двое мужчин долго курили под его окнами. Даниил вышел, сделал замечание и попросил не курить. Разговор перерос в скандал, а потом в драку.
Неизвестные мужчины избили Страхова и сбежали. Сейчас ведется их розыск. Актер обратился в больницу и полицию, где написал заявление о нанесении побоев. Нападавшим грозит ответственность в зависимости от серьезности травм Страхова.
Известность Даниил Страхов получил, снявшись в сериале "Бедная Настя". Также на его счету роли в картинах "Мы из будущего", "Грозовые ворота", "Бригада", "Исаев".
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