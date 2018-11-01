В Москве избили Даниила Страхова

Актера Даниила Страхова избили несколько молодых людей, которых он попросил не курить под окнами. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По данным канала, инцидент произошел в Москве . Возле подъезда Страхова собралась компания из нескольких человек, они курили, и квартира актера пропахла дымом.

Страхов спустился и сделал замечание молодым людям, а в ответ получил несколько ударов в голову. Затем нападавшие сбежали. Страхов, придя в себя, обратился к врачам и в полицию.