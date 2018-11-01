Актера Даниила Страхова избили несколько молодых людей, которых он попросил не курить под окнами. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По данным канала, инцидент произошел в Москве. Возле подъезда Страхова собралась компания из нескольких человек, они курили, и квартира актера пропахла дымом.
Страхов спустился и сделал замечание молодым людям, а в ответ получил несколько ударов в голову. Затем нападавшие сбежали. Страхов, придя в себя, обратился к врачам и в полицию.
42-летний Страхов получил известность благодаря ролям в сериалах «Бедная Настя», «Грозовые ворота» и «Исаев». Актер родился в Москве, окончил Щукинское училище, служит в Московском драматическом театре на Малой Бронной. В 2006 году его наградили медалью Минобороны «За укрепление боевого содружества» за роль старшего лейтенанта Панкратова в «Грозовых воротах».