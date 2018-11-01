У рэпера L’One угнали машину

У рэпера L’One ( Леван Горозия ) угнали автомобиль на одной из московских заправок. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, инцидент произошел днем, когда музыкант заправил машину и пошел расплачиваться к кассе. Кража машины попала на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как неизвестный молодой человек сел за руль автомобиля L’One, вытолкнул пассажира и скрылся.

Дело об угоне сейчас расследует полиция. Личность преступника пока не установлена.