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У рэпера L’One угнали машину
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У рэпера L’One угнали машину 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: rap.ru
У рэпера L’One (Леван Горозия) угнали автомобиль на одной из московских заправок. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, инцидент произошел днем, когда музыкант заправил машину и пошел расплачиваться к кассе. Кража машины попала на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как неизвестный молодой человек сел за руль автомобиля L’One, вытолкнул пассажира и скрылся.
Дело об угоне сейчас расследует полиция. Личность преступника пока не установлена.
Горозия переехал в Москву из Якутска после записи первого сольного альбома в 2005 году. Он работал ведущим на радио Next, затем вместе с другом основал группу Marselle. В апреле 2012 года он стал участником лейбла Тимати Black Star.
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