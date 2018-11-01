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Борисова подала в суд на экс-супруга
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Дана Борисова выбивает алименты с бывшего мужа 

Дни.ру + ещё 5 1 час назад
Телеведущая подает в суд на Максима Аксенова. Она требует от экс-супруга деньги на дочь.
Борисова рассказала, что конфликта с Аксеновым у нее нет — они просто не общаются. Она намерена поставить жирную точку в отношениях с экс-супругом и готова в суде защищать их с 11-летней дочерью Полиной интересы.
Девочка воспитывалась у отца, когда Дана проходила лечение от наркотической зависимости в Таиланде. Тогда Аксенов через суд взыскал с Борисовой алименты, которые она ежемесячно оплачивала на ребенка, передает Пятый канал со ссылкой на адвоката телеведущей Сергея Афанасьева.
Сейчас Полина живет с мамой. Звезда наняла юристов и готовит иск в суд. Она хочет, чтобы бывший муж платил на дочь алименты. Тем более, что сейчас Аксенов не требует, чтобы девочка жила с ним.
"Мы просим определить место жительства у Даны Борисовой ребенка. Потому что последние полгода ребенок проживает с ней постоянно и ходит в школу около ее дома", — объяснил адвокат.
Дана Борисова пояснила, что на содержание дочери понадобятся немалые траты: кружки, спортивные секции, репетиторы… Она дала понять, что тянуть все на себе больше не намерена. Сам Аксенов на претензии бывшей возлюбленной пока никак не отреагировал.
Напомним, ранее телеведущая стала главной героиней нового выпуска телешоу "Бородина против Бузовой". На съемки она пришла вместе с дочерью. Девочка призналась, что отец порой отец ведет себя агрессивно и странно. Кроме того, по словам Полины, родитель даже поднимал на нее руку.
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