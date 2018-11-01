Сябитова раскрыла секрет шоу «Давай поженимся!»

Сваха пустила поклонников в святая святых. Ведущая "Давай поженимся!" показала закулисье съемок нового сезона программы.

Роза Сябитова опубликовала ролик на своей странице в Instagram. Она призналась в том, что поняла, как мало видео выкладывает в микроблог.

"А вам, мои подписчики, это интересно. Устраняю этот пробел. Сейчас у нас идут съемки "Давай поженимся!". Вот так начинается этот процесс", — написала ведущая шоу в подписи к видео. Также Сябитова рассказала, что теперь передача будет выходить в новом формате.

Телеведущая раскрыла секрет и показала, как проходят последние минуты перед началом записи. "Так, мы все заряжены… Лариса идет на стоечку. Последние наставления. Программа начинается. Вперед", — прокомментировала ведущая "Давай поженимся!".

Напомним, новый сезон полюбившегося россиянам проекта стартовал на Первом канале 3 сентября. Шоу «Давай поженимся!» вновь изменило формат. Теперь у женихов и невест будет вдвое больше претендентов.