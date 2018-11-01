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Сябитова раскрыла секрет шоу «Давай поженимся!»
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Сябитова раскрыла секрет шоу «Давай поженимся!» 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Сваха пустила поклонников в святая святых. Ведущая "Давай поженимся!" показала закулисье съемок нового сезона программы.
Роза Сябитова опубликовала ролик на своей странице в Instagram. Она призналась в том, что поняла, как мало видео выкладывает в микроблог.
"А вам, мои подписчики, это интересно. Устраняю этот пробел. Сейчас у нас идут съемки "Давай поженимся!". Вот так начинается этот процесс", — написала ведущая шоу в подписи к видео. Также Сябитова рассказала, что теперь передача будет выходить в новом формате.
Телеведущая раскрыла секрет и показала, как проходят последние минуты перед началом записи. "Так, мы все заряжены… Лариса идет на стоечку. Последние наставления. Программа начинается. Вперед", — прокомментировала ведущая "Давай поженимся!".
Напомним, новый сезон полюбившегося россиянам проекта стартовал на Первом канале 3 сентября. Шоу «Давай поженимся!» вновь изменило формат. Теперь у женихов и невест будет вдвое больше претендентов.
В этом году "Давай поженимся!" отмечает десятилетний юбилей. За это время его ведущие Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина стали для зрителей словно родственники. Женщины прислушиваются к рекомендациям телесвах и во многом берут с них пример.
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