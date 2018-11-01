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Костюшкин бросил вызов Волочковой
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Стас Костюшкин бросил вызов Волочковой 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Instagram
Стас Костюшкин решил соревноваться в грации и гибкости с самой Анастасией Волочковой. Слава скандально известной балерины, похоже, не дает ему покоя.
В соц. сети Instagram исполнителя появилось видео с тренировки, на котором музыкант довольно технично и ловко садится на шпагат. Подписчики назвали Стаса красавчиком и заверили, что он ничем не хуже Анастасии Волочковой с ее «добрым сердцем и чувством юмора».
«Диванные критики» с иронией отметили, что постановка певца отличается от экс-примы только одеждой — ему надо было демонстрировать свои балетные способности в более откровенном виде.
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