Стас Костюшкин бросил вызов Волочковой

Стас Костюшкин решил соревноваться в грации и гибкости с самой Анастасией Волочковой. Слава скандально известной балерины, похоже, не дает ему покоя.

В соц. сети Instagram исполнителя появилось видео с тренировки, на котором музыкант довольно технично и ловко садится на шпагат. Подписчики назвали Стаса красавчиком и заверили, что он ничем не хуже Анастасии Волочковой с ее «добрым сердцем и чувством юмора».

«Диванные критики» с иронией отметили, что постановка певца отличается от экс-примы только одеждой — ему надо было демонстрировать свои балетные способности в более откровенном виде.