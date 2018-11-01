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Варлей: «Разом отняли все»
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«Разом отняли все»: Варлей попала в ужасное положение 

Дни.ру 55 минут назад
Наталья Варлей дала откровенное интервью. Артистка вспомнила о том времени, как в одночасье лишилась всех накоплений.
В свое время дефолт больно ударил по многим российским семьям, не прошел он мимо и многих отечественных знаменитостей. В частности, легендарная актриса, звезда фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Наталья Варлей лишилась всех накоплений. По словам артистки, на протяжении многих лет она мечтала о загородном доме, на покупку которого откладывала все заработанные деньги. Но дефолт перечеркнул все планы.
"Разговоры о том, что будет дефолт, ходили давно, но с экранов телевизоров "экономисты" клялись, что никаких реформ не будет и что просто кому-то выгодно сеять панику. А за два дня до дефолта известили, что реформа все-таки будет. Честно говоря, мы ничего не поняли. Все бросились скупать всё подряд в магазинах, а там уже практически ничего не осталось. В сберкассах стояли километровые очереди", — вспомнила Наталья Варлей.
Для артистки дефолт стал шоком. "Я до последнего не верила, что у меня могут разом отнять все, что я заработала с таким трудом. И мое состояние было трудно передать словами", — призналась актриса. Спустя время Варлей относится к тем событиям философски. "Все в жизни познается в сравнении. Я считаю, что материальные потери — это не самое страшное. Самое страшное, когда близкие уходят. А деньги всегда можно заработать", — заключила артистка.
Несмотря на то, что сейчас Наталья Варлей редко появляется в новых фильмах, ее жизнь расписана по минутам. Она выступает на творческих встречах и поэтических вечерах, участвует в антрепризе, "жюрит" на различных киносмотрах. "Меня часто приглашают на всевозможные фестивали, там я пою, читаю стихи, общаюсь со своими зрителями", — цитирует Наталью Варлей "Собеседник".
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