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Шишкова решила пойти по стопам Бузовой
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По стопам Бузовой: Алена Шишкова задумалась о запуске собственного шоу 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Лавры Ольги Бузовой уже давно никому не дают покоя. Так, экс-возлюбленная Тимати и модель Алена Шишкова намекнула на создание шоу «Замуж за Шишкову». И хотя в проекте Ольги Бузовой певица в очередной раз столкнулась с предательством и очень быстро рассталась со своим избранником, но Алену такой исход событий не смущает.
Алена решила заинтриговать подписчиков и выложила в Сеть неоднозначный снимок, на котором позирует с несколькими мужчинами, которые стоят спиной к камере.
«Замуж за Шишкову». Будете смотреть?» — подписала кадр Алена.
Такой поворот событий вызвал бурную реакцию среди поклонников модели. Одни подписчики рады, что смогут увидеть шоу с участием Алены, а другие отговаривают модель от такого решения и считают, что проект не принесет ей счастья.
Отметим, что Шишкова рассталась с Тимати чуть более трех лет назад. Она родила рэперу дочку Алису, но модель и музыкант так и не смогли построить семью. Несмотря на разрыв, Тимати и Алена остаются близкими друг другу людьми и хорошо общаются, а рэпер всячески помогает Шишковой во всех ее начинаниях. При этом свою личную жизнь Алена тщательно скрывает.
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