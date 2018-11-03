Адвокат рассказала о тысяче жертв Вайштейна

От действий Вайнштейна могли пострадать до тысячи женщин, заявила адвокат

Американский адвокат Элизабет Феган, представляющая потерпевших в деле о домогательствах против известного кинопродюсера Харви Вайнштейна , считает, что число его жертв может достигать до тысячи женщин, сообщает телеканал Sky News

"Я думаю, мы говорим о сотнях (женщин), я думаю, это может быть близко к тысяче", — заявила Феган в интервью телеканалу.

Она отметила, что на данный момент известно о минимум 150 женщинах, которые публично обвинили продюсера. По ее мнению, реальное число переживших домогательства может быть гораздо больше, поскольку ранее экс-сотрудники компании Вайнштейна заявляли, что "инциденты с женщинами" случались с продюсером несколько раз в неделю.

"Если вы смотрите на то, как долго это продолжалось, то мы разговаривали с женщинами, которые начинали с ним в 1979 году в (кинокомпании) Miramax Films, с женщинами в 80-ых", — заявила юрист.