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Адвокат рассказала о тысяче жертв Вайштейна
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От действий Вайнштейна могли пострадать до тысячи женщин, заявила адвокат 

РИА Новости + ещё 33 1 час назад
Фото: Reuters
Американский адвокат Элизабет Феган, представляющая потерпевших в деле о домогательствах против известного кинопродюсера Харви Вайнштейна, считает, что число его жертв может достигать до тысячи женщин, сообщает телеканал Sky News.
"Я думаю, мы говорим о сотнях (женщин), я думаю, это может быть близко к тысяче", — заявила Феган в интервью телеканалу.
Она отметила, что на данный момент известно о минимум 150 женщинах, которые публично обвинили продюсера. По ее мнению, реальное число переживших домогательства может быть гораздо больше, поскольку ранее экс-сотрудники компании Вайнштейна заявляли, что "инциденты с женщинами" случались с продюсером несколько раз в неделю.
"Если вы смотрите на то, как долго это продолжалось, то мы разговаривали с женщинами, которые начинали с ним в 1979 году в (кинокомпании) Miramax Films, с женщинами в 80-ых", — заявила юрист.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала в суд в Нью-Йорке против продюсера и представителей основанной им компании коллективный иск.
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