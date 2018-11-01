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Финалистка «Голоса» скончалась от рака
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Финалистка «Голоса» скончалась от рака 

Газета.Ru 7 часов назад
Финалистка американского шоу "Голос" Беверли Маклеллан умерла в возрасте 49 лет после длительного лечения от рака. Об этом пишет Windsor Star.
По данным издания, Маклеллан скончалась в четверг, 1 ноября.
Она стала одной из трех финалисток первого сезона американского "Голоса". Маклеллан попала в команду поп-звезды Кристины Агилеры и получила высокую судейскую оценку и популярность за певческие таланты.
Отмечается, что певица год проходила лечение от рака 3 стадии. Недавно ее положили в больницу в Калифорнии из-за ухудшившегося состояния здоровья.
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