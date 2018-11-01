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Прилепин высмеял Собчак из-за Симоньян
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Прилепин высмеял Собчак за обсуждение волос Симоньян 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Писатель Захар Прилепин раскритиковал журналистку Ксению Собчак за обсуждение прически главреда RT Маргариты Симоньян.
Прилепин в Livejournal заявил, что его «очень тронул пост», в котором «законодательница мод, кумир миллионов Ксения Анатольевна Собчак вдруг озаботилась внешним видом Маргариты Симоньян». Прилепин назвал Собчак «милейшей и воспитанной девушкой, кандидатом в президенты, и прочая, и прочая».
«Она не может вести себя так глупо», — заявил писатель, но вынужден был признать, что запись о Симоньян сделана в Telegram-канале Собчак «Кровавая барыня».
Речь идет о сообщении, в котором Собчак пишет: «Что с прической Симоньян? Парик?».
Прилепин заявил, что не ожидал такого от «прогрессивных людей», к которым относится и Собчак, ведь от таких людей «исходит свет, тепло, электричество».
«Не то что от нас, скотов», — говорится в сообщении.
При этом он указал на «некоторые скучные „но“, например, на то, как „Ксения Анатольевна переодевается в православных священников“; как критикует „людей под портретом Сталина“, хотя сама „позирует под портретом Бандеры“.
»Прогрессивным людям можно даже прощать палачей, потому что это прогрессивные палачи», — заявил Прилепин, добавив, что «прогрессивным людям можно все».
«Тьфу. Как же надоело. То, что у нас народилось и выросло колоссальное количество натурального, с гонором и при деньгах, наглого и самого низкопробного быдла — их прямая заслуга. Возможно, единственная их заслуга», — заявил писатель.
Напомним, Собчак также язвительно прокомментировала снимок ведущей радиостанции «Вести FM» Анны Шафран, которая опубликовала совместное фото с коллегой Владимиром Соловьевым. Журналисты были одеты в костюмы, стилизованные под старину.
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