Звезду фитнеса нашли мёртвой

Звезда фитнеса Мэнди Блэнк умерла в возрасте 42 лет. Тело одной из самых известных представительниц фитнес-индустрии обнаружили в её доме в Лос-Анджелесе.
Горничная нашла Блэнк без сознания в ванной комнате. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины. TMZ пишет, что дом осмотрели полицейские, они не нашли ничего подозрительного, в том числе наркотиков или алкоголя.
Предстоит провести вскрытие и экспертизу, чтобы установить причину смерти Блэнк.
Блэнк в 1999 году стала самой молодой участницей, которая выиграла мировое первенство Международной федерации бодибилдинга и фитнеса. Она тренировала знаменитостей. Среди её клиентов были футболист Маркус Аллен, актёр и боксёр Микки Рурк, актёр Поли Шор и другие.