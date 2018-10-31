Звезду фитнеса нашли мёртвой

Легенду фитнеса Мэнди Блэнк нашли мёртвой

Звезда фитнеса Мэнди Блэнк умерла в возрасте 42 лет. Тело одной из самых известных представительниц фитнес-индустрии обнаружили в её доме в Лос-Анджелесе

Горничная нашла Блэнк без сознания в ванной комнате. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины. TMZ пишет, что дом осмотрели полицейские, они не нашли ничего подозрительного, в том числе наркотиков или алкоголя.

Предстоит провести вскрытие и экспертизу, чтобы установить причину смерти Блэнк.