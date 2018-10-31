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Елена Воробей рассказала о вердикте врачей
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Елене Воробей стало плохо из-за переутомления 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская актриса эстрады Елена Воробей сообщила, что у нее произошел скачок давления из-за переутомления.
В среду ряд СМИ сообщил, что Елене Воробей потребовалось вызвать скорую помощь, поскольку она почувствовала недомогание. При этом в пресс-службе артистки заявили РИА Новости, что в среду юмористка чувствовала себя хорошо и находилась на съемках.
"Спасибо всем тем, кто сегодня спрашивал и волновался о моем здоровье. Чтобы не было бредовых домыслов, я скажу из первых уст, что действительно при переезде Петербург — Москва в поезде мне стало нехорошо, но проводники мне помогли быстро", — рассказала она видеообращении, опубликованном в Instagram.
По словам артистки, в Москве ей на всякий случай вызывали скорую помощь.
"Врачи, профессионалы вынесли свой вердикт, сказали, что в результате переутомления у меня просто был резкий скачок давления, и вот поэтому все так вышло. Мы делаем все, чтобы уже буквально завтра, я надеюсь, я так хочу, я уже была в строю", — добавила она.
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