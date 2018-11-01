Бородина кинула планшет в участницу «Дома-2»

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина бросила планшет в голову участнице шоу Оксане Ряске. Об этом сообщают «Дни.ру».

По данным издания, телеведущей не понравилось, что Ряска начала ее перебивать. Бородина в этот момент произносила «пламенную речь»: ее возмутили участники шоу «с особыми жизненными обстоятельствами».

Как отмечают «Дни.ру», ведущая начала говорить о людях, у которых нет родителей, и о тех, «у кого попа болит», и Ряска в этот момент попыталась высказать свое мнение.

«Что ты в параллели меня говоришь?!» — отметила Бородина и запустила в участницу планшет.

Также ведущая раскритиковала участников шоу за «фейковые отношения».