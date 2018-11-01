Ещё
Бородина кинула планшет в участницу «Дома-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бородина кинула планшет в участницу «Дома-2» 

Рамблер + ещё 1 58 минут назад
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина бросила планшет в голову участнице шоу Оксане Ряске. Об этом сообщают «Дни.ру».
По данным издания, телеведущей не понравилось, что Ряска начала ее перебивать. Бородина в этот момент произносила «пламенную речь»: ее возмутили участники шоу «с особыми жизненными обстоятельствами».
Как отмечают «Дни.ру», ведущая начала говорить о людях, у которых нет родителей, и о тех, «у кого попа болит», и Ряска в этот момент попыталась высказать свое мнение.
«Что ты в параллели меня говоришь?!» — отметила Бородина и запустила в участницу планшет.
Также ведущая раскритиковала участников шоу за «фейковые отношения».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Надругались над коллегой»: групповое изнасилование в МВД365
Россия ввела санкции против Украины320
Летевший в Москву самолет загорелся в небе18
Украина готовится ударить в спину38
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад809
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
00:57
Даниила Страхова избили в Москве
Шоу-бизнес Общество
01:06
Российский сенатор вцепился в бороду украинцу
Политика Украина
00:58
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад
В мире
00:27
Украина готовится ударить в спину
Украина Статьи
01:26
«Надругались над коллегой»: групповое изнасилование в МВД
Происшествия Статьи
04:13
Синоптики предупредили о погодных аномалиях в ноябре
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение