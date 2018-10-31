Анна Седокова сделала публичное заявление

В эти выходные поклонники Анны Седоковой обсуждали её роман с хоккеистом команды «Динамо» Андреем Мироновым. Певица решила прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Она заявила, что не встречается со звездой спорта. Сразу опровергнуть подобную информацию Анна не смогла, по её словам, была занята созданием нового хита «Шантарам», который вышел сегодня. Певица также отметила, что её сердце до сих пор свободно: