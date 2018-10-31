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Седокова сделала публичное заявление
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Анна Седокова сделала публичное заявление 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
В эти выходные поклонники Анны Седоковой обсуждали её роман с хоккеистом команды «Динамо» Андреем Мироновым. Певица решила прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Она заявила, что не встречается со звездой спорта. Сразу опровергнуть подобную информацию Анна не смогла, по её словам, была занята созданием нового хита «Шантарам», который вышел сегодня. Певица также отметила, что её сердце до сих пор свободно:
«Нет, у меня нет парня. Вы перепутали. У меня есть моя музыка. Пожалуйста, давайте писать об этом».
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