Басков объявил о расставании с Лопыревой

Николай Басков расстался с Викторией Лопыревой

Певец Николай Басков и модель Виктория Лопырева собирались пожениться в июле 2017 года, но свадьба так и не состоялась.

Долгое время звездная пара не комментировала свои отношения. Однако Николай наконец-то заявил, что в данный момент у них с Викторией только дружеские отношения. Они расстались в январе этого года по причине плотного графика, который не позволял им часто видеться.