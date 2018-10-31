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Басков объявил о расставании с Лопыревой
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Николай Басков расстался с Викторией Лопыревой 

Russianshowbiz.info + ещё 1 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певец Николай Басков и модель Виктория Лопырева собирались пожениться в июле 2017 года, но свадьба так и не состоялась.
Долгое время звездная пара не комментировала свои отношения. Однако Николай наконец-то заявил, что в данный момент у них с Викторией только дружеские отношения. Они расстались в январе этого года по причине плотного графика, который не позволял им часто видеться.
«На самом деле мы с Викой решили остаться друзьями еще в январе, просто мы не сочли нужным об этом сообщать», — прокомментировал Николай Басков для «StarHit».
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