«Застала с пятью девушками»: жена юмориста Ещенко рассказала, почему распалась их семья

Этим летом стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко уже давно не живут вместе. Супруги подали на развод и теперь делят многомиллионное состояние. Вслед за Петросяном объявил о разводе с женой и Святослав Ещенко. Выяснилось, что юморист уже два года живет отдельно от семьи. По словам юмориста, любовная лодка, которую они с супругой держали на плаву 20 лет, банально "разбилась" о быт. Сегодня артист стал гостем передачи «Прямой эфир», чтобы подробно рассказать о причинах распада собственной семьи.

Ещенко отметил, что они с женой давно задумались о разводе, но решили подождать, пока их сын Нарад вырастет.

«Так и случилось. Он (Нарад) нас не сдерживает, хотя развод еще не состоялся. И кто знает, состоится ли. Мы живем отдельно уже два года. Даже больше скучаем друг по другу из-за этого, но в какой-то момент работа перевесила все», — рассказал юморист.

Желая подогреть интерес зрителей, Андрей Малахов рассказал, что однажды супруга застала Святослава сразу с пятью девушками, когда приехала к нему в другой город на гастроли. Эта информация шокировала гостей в студии. Однако артист поспешил оправдаться.

«Такого случая не было. Разве что вы имеете в виду пять монашек, с которыми у меня ничего не было», — отшутился герой ток-шоу.

В эфире показали и интервью супруги Ещенко. Ирина озвучила свою точку зрения на происходящее.

«Да, застала на гастролях с пятью девушками. Одна мыла посуду, другая еще что-то делала. Чувствовали они себя, как хозяйки. Были и другие девочки, которые внедрялись в наше пространство, а мы об этом и не подозревали. Я надеюсь, что у него будет все хорошо», — поделилась женщина.

Она предполагает, что Ещенко нужно найти более молодую возлюбленную, которая примет его таким, каким он есть.

Малахов, в свою очередь, поинтересовался у юмориста, если у него брачный контракт. «Да, пять лет назад составили», — признался Святослав. По его словам, жена часто ревновала его к поклонницам, поэтому они решили подписать брачный договор.

После этого в студии появилась супруга Ещенко.

«Это не пиар ход. Я откровенно это говорю. Это решение однозначное. Меня никто не бросал, просто мы устали выяснять отношения. Брачный контракт решили заключить после того, как увидели передачу о Михаиле Евдокимове. Его наследники просто посыпались, а я поняла, что не хочу такой же судьбы», — пояснила женщина. Она также поведала о изменах мужа. «Я плохая, я влезла в телефон, а он пишет в этом телефоне и при этом не чувствует себя виноватым. Когда мы переселились в новую квартиру, он мне открыто предложил завести любовника, но при этом дать ему свободу», — рассказала Ирина.

Специально для передачи Ирина провела экскурсию по квартире, которую супруг оставил ей и сыну. В роскошных апартаментах еще не полностью завершен ремонт, но уже обставлена кухня и гостиная. Ещенко в свою очередь показа особняк в Воронеже, который он сам построил. У звездной семьи также есть элитный дом в Сочи и вторая квартира в центре Москвы. Все имущество будет разделено согласно брачному договору.

В финале эфира Малахов поблагодарил героев за то, что они показали всей стране, как нужно интеллигентно разводиться. Напомним, что у Ирины есть дочь от предыдущих отношений Мария. Девушка давно живет самостоятельно, она вышла замуж за иностранца и обосновалась в Великобритании.