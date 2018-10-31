«С Машковым почти не общаюсь»: вдова Табакова о новой жизни

Народная артистка России Марина Зудина рассказала о своей жизни после смерти ее супруга Олега Табакова. По словам актрисы, после смены руководства в МХТ она стала реже участвовать в спектаклях, а также почти перестала общаться с новым руководителем «Табакерки» Владимиром Машковым.

Вдова Олега Табакова Марина Зудина пожаловалась на новые порядки в МХТ после смерти ее мужа — бывшего художественного руководителя театра. Зудина рассказала, что превратилась в «приглашенную актрису» и стала очень редко появляться на сцене.

«Сильнее того, что я испытала, начиная с ноября прошлого года, когда Олег Павлович попал в больницу, ничего быть не может, — приводит слова Зудиной «7 дней».

— И то, что с некоторыми людьми, вроде бы близкими, у меня разрушились связи. И то, что в МХТ не состоятся постановки Константина Богомолова и Евгения Марчелли, в которых я должна была сыграть. Но это все меня особо не мучит и не ранит. Когда испытываешь максимальную боль, после нее перестаешь остро реагировать на последующие удары».

Актриса также не смогла подробно ответить на вопрос о том, что происходит в театре и как осуществляется его руководство. По словам Зудиной, она только один раз зашла в кабинет Табакова, когда «освободила его от личных вещей». Новый директор театра Сергей Женовач занимает другое помещение.

«Я мало слежу за переменами, работаю, живу своей жизнью, — продолжила артистка. — А захочет ли дальше сотрудничать со мной Сергей Васильевич — не знаю. Никто из артистов никогда ничего не может знать наперед».

По поводу того, что она стала реже задействоваться в спектаклях, Зудина пояснила, что постановки Константина Богомолова, где актриса принимает участие, начали реже ставить в репертуар театра.

«О Богомолове Сергей Васильевич сказал, что у Константина и так в МХТ идет много спектаклей, а в театре должны поработать и другие режиссеры, — пояснила артистка. — Возможно, через какое-то время их сотрудничество продолжится, я даже на это надеюсь. В случае с Марчелли я не знаю, почему в МХТ не продолжили диалог с таким талантливым режиссером. Надеюсь, не потому, что в его постановке «Дачников» репетировала я. Шучу, конечно! Марчелли очень современный режиссер. И МХТ давно хотел с ним сотрудничать».

Зудина напрямую не обвинила никого из сотрудников в том, что стала гораздо меньше работать в театре, однако сокращение рабочего времени на сцене не стала отрицать. Тем не менее, согласно актрисе, МХТ претерпит изменения, так как «театр — это не стены, а личность». Зудина уверена, что идеи и мысли нового руководителя, несомненно, отразятся и на атмосфере театра.

«Могу сказать одно: МХТ при Табакове был благополучным, радостным и успешным театральным коллективом, — подчеркнула артистка. — Табаков сумел создать атмосферу радости и творческой свободы. Дай Бог силы Сергею Васильевичу продолжить это».

Зудина также коснулась темы Владимира Машкова, который стал руководить знаменитой «Табакеркой».

«Они очень разные — по природе своей, по манере общения с людьми, по отношению ко многому, — отметила актриса. — Похожи по сильной энергетике, но энергия эта тоже разная. Табаков — человек эпохи Возрождения. Владимир Львович — талантливый актер и режиссер, и все, что он делает сейчас в «Табакерке», — это уже его видение».

Зудина сообщила, что почти не общается с Машковым и мало представляет, как изменилась «Табакерка» с его вступления в должность руководителя.

Актриса поблагодарила многих учеников Олега Табакова, которые поддержали ее в трудное время. Она особо отметила Сергея Безрукова, Евгения Миронова, Алексея Кравченко, Дарью Мороз.

Олег Табаков скончался 12 марта этого года в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Он возглавил МХТ в 2000 году, а также был основателем и руководителем «Табакерки» с 1977 года. После смерти Табакова директором и художественным руководителем МХТ стал Сергей Женовач, а «Табакерку» возглавил Владимир Машков. Он также заведует и театральным колледжем, который был основан в «Табакерке» в 2008 году.

Марина Зудина вышла замуж за Табакова в 1995 году после десятилетнего романа. У них родились двое детей — сын Павел в 1995-м и дочь Мария в 2006-м.