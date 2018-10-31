Бородина обзавелась новым «Мерседесом»

Телеведущая Ксения Бородина купила либо получила в подарок от мужа новый «Мерседес». Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, ведущая «Дома 2» опубликовала в разделе «Сторис» в своем инстаграме фото ключа с фирменным знаком немецкого автопроизводителя, которое уже недоступно для просмотра.

Фанаты телеведущей уже высказали две теории о ее новом автомобиле. Согласно одной из них, Бородина купила «Мерседес», согласно другой, получила от мужа, бизнесмена Курбана Омарова , в качестве подарка к четырехлетней годовщине отношений.

В сентябре «СтарХит» писал, что на «Гелендвагене», на котором Ксения Бородина ездила до сих пор, установлены номера стоимостью 232 тысячи рублей.