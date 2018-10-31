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Бородина обзавелась новым «Мерседесом»
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Бородина обзавелась новым «Мерседесом» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Телеведущая Ксения Бородина купила либо получила в подарок от мужа новый «Мерседес». Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, ведущая «Дома 2» опубликовала в разделе «Сторис» в своем инстаграме фото ключа с фирменным знаком немецкого автопроизводителя, которое уже недоступно для просмотра.
Фанаты телеведущей уже высказали две теории о ее новом автомобиле. Согласно одной из них, Бородина купила «Мерседес», согласно другой, получила от мужа, бизнесмена Курбана Омарова, в качестве подарка к четырехлетней годовщине отношений.
В сентябре «СтарХит» писал, что на «Гелендвагене», на котором Ксения Бородина ездила до сих пор, установлены номера стоимостью 232 тысячи рублей.
Издание отмечало, что сочетание букв, подобное тому, что указано на номере шестимиллионного «Мерседеса» телеведущей, можно увидеть лишь на номерах машин сотрудников администрации президента России либо тех, у кого есть связи в ГИБДД.
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