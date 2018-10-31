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Басков ответил на вопрос о беременности Лопыревой
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Басков прокомментировал слухи о беременности Лопыревой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Вот уже несколько недель СМИ пестрят сообщениями, что модель находится в интересном положении. Поводом для подобных предположений послужили снимки красотки: в последнее время она отдает предпочтение нарядам свободного покроя.
Поклонники Виктории Лопыревой привыкли видеть свою любимицу в облегающих костюмах. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после того, как гламурная блондинка начала изменять своему имиджу, выбирая одежду свободного покроя, многие решили, что модель находится в деликатном положении.
Кроме этого, дотошные интернет-сыщики обратили внимание на то, что Лопырева в последнее время у себя в аккаунте постит старые фото. Если же она выкладывает что-то новенькое, то все снимки сделаны крупным планом или же в одежде, где сложно разглядеть ее фигуру.
Первым в списке кандидатов в отцы оказался Николай Басков. В прошлом году певец и модель активно подогревали слухи о своем романе и даже заявляли, что намерены сыграть свадьбу. Журналисты обратились к «золотому голосу» прокомментировать данную информацию.
Ответ Баскова порядком удивил репортеров. Оказалось, что исполнитель и модель расстались еще в самом начале текущего года, с тех пор не видятся и лишь изредка созваниваются. Певец отметил, что это произошло еще в январе, просто молодые люди не сочли нужным трубить об этом на весь белый свет.
О частной жизни 35-летней модели Баскову также ничего неизвестно. Комментируя слухи о ее беременности он отметил, что у них дружеские отношения, но в ее личную жизнь он не вмешивается и не задает такие деликатные вопросы. Он подчеркнул, что если Виктория действительно ждет ребенка, то он очень за нее счастлив, но к этому событию отношения не имеет, пишут сайт Dni.ru и издание «Комсомольская правда».
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