Басков ответил на вопрос о беременности Лопыревой

Басков прокомментировал слухи о беременности Лопыревой

Вот уже несколько недель СМИ пестрят сообщениями, что модель находится в интересном положении. Поводом для подобных предположений послужили снимки красотки: в последнее время она отдает предпочтение нарядам свободного покроя.

Поклонники Виктории Лопыревой привыкли видеть свою любимицу в облегающих костюмах. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после того, как гламурная блондинка начала изменять своему имиджу, выбирая одежду свободного покроя, многие решили, что модель находится в деликатном положении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika) 13 Окт 2018 в 11:24 PDT Кроме этого, дотошные интернет-сыщики обратили внимание на то, что Лопырева в последнее время у себя в аккаунте постит старые фото. Если же она выкладывает что-то новенькое, то все снимки сделаны крупным планом или же в одежде, где сложно разглядеть ее фигуру.

Первым в списке кандидатов в отцы оказался Николай Басков . В прошлом году певец и модель активно подогревали слухи о своем романе и даже заявляли, что намерены сыграть свадьбу. Журналисты обратились к «золотому голосу» прокомментировать данную информацию.

Ответ Баскова порядком удивил репортеров. Оказалось, что исполнитель и модель расстались еще в самом начале текущего года, с тех пор не видятся и лишь изредка созваниваются. Певец отметил, что это произошло еще в январе, просто молодые люди не сочли нужным трубить об этом на весь белый свет.

О частной жизни 35-летней модели Баскову также ничего неизвестно. Комментируя слухи о ее беременности он отметил, что у них дружеские отношения, но в ее личную жизнь он не вмешивается и не задает такие деликатные вопросы. Он подчеркнул, что если Виктория действительно ждет ребенка, то он очень за нее счастлив, но к этому событию отношения не имеет, пишут сайт Dni.ru и издание «Комсомольская правда».