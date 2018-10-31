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Собчак посмеялась над Соловьевым
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Собчак оценила «костюм на Хэллоуин» Соловьева 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Журналистка Ксения Собчак язвительно прокомментировала снимок ведущей радиостанции «Вести FM» Анны Шафран, которая опубликовала совместное фото с коллегой Владимиром Соловьевым. Журналисты были одеты в костюмы, стилизованные под старину.
«Соловьев долго готовил костюм на Хеллоуин, но опять все пропустил. Ничего, у него в эфирах вечный день всех святых — можно и так вести», — написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Ранее Шафран опубликовала в Twitter совместный снимок с Соловьевым:
«Кто с мечом к нам придет… Мало тому не покажется!», — написала она и уточнила, что костюм сел на Соловьева «как на родного».
Ранее Собчак и Минаев обсудили фото дочки депутата Екатеринбурга.
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